  • 18 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.722
    EURO 5.478
  • BIST 92945.12
    ALTIN 194.319
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa Avrupa'da grev rekoru kırdı

Fransa Avrupa'da grev rekoru kırdı

Fransa'da havayolu çalışanlarının 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak, Avrupa'da rekor kırdığı belirtildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa Avrupada grev rekoru kırdı

Senato Finans Komisyonu'nun yayımladığı raporda, Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanlarının 254 gün greve giderek, Avrupa'da rekor kırdığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu dönemde toplam grev günü sayısı sıralamasında Yunanistan 46 günle, İtalya 37 günle, Portekiz 10 günle ve Almanya 4 günle Fransa'dan sonra yer aldı.

Fransa'da havayolu çalışanlarının 254 günlük grevinin günde ortalama 652 uçuşun iptal edilmesine neden olduğu bildirildi.

Öte yandan raporda, Fransa'nın, havaalanlarındaki güvenlik ve uçuş kontrollerinden dolayı Avrupa genelindeki gecikmeli uçuşların yüzde 33'ünden sorumlu olduğu, bu nedenle havayolu şirketlerinin yıllık 300 milyon euro zarar gördüğü belirtildi.

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının son birkaç aydır greve gitmesi uçuşlarda sık sık iptallerin ve gecikmelerin yaşanmasına neden olmuştu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebinde bulunan Air France çalışanlarının grevi özellikle ülkenin ekonomisini ciddi manada etkilediği ifade edilmişti. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA

Etiketler: grev rekoru, fransa, avrupa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER