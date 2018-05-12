Fransa ABD'ye rest çekti: Avrupa ülkeleri ABD'nin kölesi olamaz

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin yaptırım çağrısı hakkında Avrupa-1 radyosunda açıklama yaptı.

France 24'te yer alan habere göre Le Maire, “ABD’nin kararlarına itaat eden, pantolonunun paçasına yapışan mı olmak istiyoruz? Avrupa ülkeleri ABD'nin kölesi olamaz. Avrupa, ABD'nin 'dünyanın ekonomik polisi' olduğunu kabul etmemeli” dedi.

Washington ile sıkı müzakere planı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da ABD’nin İran'a yaptırım kararını kınayarak, Avrupalıların "kendi şirketlerinin çıkarlarını korumak için her şeyi yapabileceklerini" ve Washington ile "sıkı müzakereler" başlatmayı planladıklarını söyledi.

ABD nükleer anlaşmadan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı