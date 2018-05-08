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Fransa 'ABD nükleer anlaşmadan çekiliyor' iddiasını yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı: Trump, Macron'la telefon görüşmesinde İran kararına ilişkin bilgi vermedi.

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Fransa ABD nükleer anlaşmadan çekiliyor iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde anlaşmadan çekileceğini söyledi. Bu iddialar Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı.

New York times gazetesinin haberine göre, Trump Macron'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ülkesinin nükleer anlaşmadan çekileceğini söylediği iddia edildi.

Haberde, anlaşma gereği İran'a uygulamaktan vazgeçtiği yaptırımları da tekrar hayata geçireceği öne sürüldü.

Ancak çok geçmeden Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Macron'a İran kararı konusunda bilgi vermedi." denildi.

Trump, saat 21.00'de kararını açıklayacak

 

Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 21.00'de düzenleyeceği basın toplantısında bu konudaki kararını açıklaması bekleniyor.

Trump iktidara geldiği günden bu yana Obama yönetimi zamanında İran'la 5 artı 1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı "kötü" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: TRT Haber

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