Fransa 5 yıl boyunca savunma bütçesini artıracak

Fransa'nın savunma bütçesinin, 2022'ye kadar her yıl 1,7 milyar ve 2023'te 3 milyar avro artırılarak toplamda 39,6 milyar avro olarak belirlenmesi için yasa tasarısı hazırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından ülkenin savunması bütçesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Fransa savunma bütçesini, 2022'ye kadar her yıl 1,7 milyar avro ve 2023'te 3 milyar avro artırarak toplamda 39,6 milyar avroya ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada, yasa tasarısında 2019-2023 yılları için ayrılan bütçenin, 2014-2018'in bütçesine göre 7,4 milyar avro artırarak yüzde 23 yükseltildiği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen ay geleneksel yeni yıl dilekleri programı kapsamında, askerlere hitap ettiği sırada yaptığı açıklamada, ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin 1,8 milyar avro artırılarak toplamda 34,2 milyar avro olarak belirlendiğini bildirmişti.

Geçen yıl temmuz ayında, tasarruf tedbirleri kapsamında açıklanan 4,5 milyar avroluk kesintinin 850 milyon avroluk bölümünün savunma bütçesinden yapılacağı açıklanmış, bu karara tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etmişti.

Kaynak: AA