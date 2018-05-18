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Fransa, 3 kişi ve 9 şirketin mal varlığını dondurdu

Fransa, kimyasal saldırıya karıştıkları şüphesiyle 3 kişinin ve 9 şirketin mal varlığını dondurma kararı aldı.

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Fransa, 3 kişi ve 9 şirketin mal varlığını dondurdu

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye'de kimyasal silahların geliştirilmesine katkı sağladığından şüphelenilen 3 kişinin ve 9 şirketin mallarının dondurulduğu belirtildi.

Bildiride, "Suriye için kimyasal ve balistik silahların geliştirilmesine yönelik materyallerin edinilmesinde oynadıkları rol nedeniyle üç kişi ve dokuz şirketin mal varlığı donduruldu. Bu girişimle Suriye Bilimsel Araştırma Merkezi'ne yardım ettiğinden şüphelenilen ağların çöküşü hedef alındı" ifadeleri yer aldı.

78 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Defalarca kimyasal saldırı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: mal varlıpğı, fransa
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