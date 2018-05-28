Fransa 24 Haziran seçimlerine hazır

Fransa'da yaşayan yaklaşık 330 bin Türk seçmenin 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanması için hazırlıklar tamamlandı.

Avrupa’da Almanya’dan sonra en fazla Türk nüfusun yaşadığı ülke olan Fransa’daki vatandaşlar, 5. kez sandığa gidecek.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Fransa'da 7-19 Haziran'da, gümrük kapılarında da 7-24 Haziran'da oy kullanabilecek.

Bu tarihler arasında oy kullanma işlemleri, hafta içi ve hafta sonu aralıksız devam edecek. Oy verme işlemleri, yerel saatle 09.00-21.00 arası yürütülecek. Vatandaşın oyunu kullanabilmesi için sandıklar her gün 12 saat açık tutulacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamaya kalınması durumunda Fransa’da 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında da 30 Haziran-8 Temmuz 2018 tarihinde oy verilebilecek.

Vatandaşlar, 6 bölgede oy kullanacak

Seçmenler, Paris, Strazburg, Liyon, Marsilya, Bordo ve Nant bölgelerinde kiralanan çok amaçlı salonlarda veya başkonsolosluk binalarında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Paris Başkonsolosluğu ve Bordo Başkonsolosluğunda sandık kurulacak. Seçmenlerin başkonsolosluk binasında oyunu kullanabileceği bir diğer bölge de Nant.

Fransa’daki toplam 6 başkonsolosluk bölgesinden diğer üçünde ise oy verme işlemleri kiralanan salon veya kongre merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Fransa'daki seçmenler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te genel seçimler ve 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda oy vermişti. Böylece Fransa’daki Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için 5. kez sandığa gitmiş olacak.

Seçime katılım oranı gittikçe artıyor

Avrupa genelinde olduğu gibi Fransa’da da yurt dışı seçmenlerin oy kullanmaya başladığı 10 Ağustos 2014'ten bu yana seçimlere katılım oranlarında ciddi artış yaşandı. Vatandaşların özellikle randevu sisteminin iptal edilmesi ve yurt dışında istedikleri şehirde veya ülkede oy kullanabilme imkanına sahip olmalarının bu oranın artmasında etkili olduğu gözlemlendi.

10 Ağustos 2014’te düzenlenen ve yurt dışında ilk kez oy kullanılan cumhurbaşkanı seçiminde Fransa’daki 298 bin 839 seçmenden 24 bin 960’ı 111 sandıkta oy kullandı. Son yapılan 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda ise 326 bin 375 kayıtlı seçmenin 142 bin 776’sı sandığa gitti.

Böylece Fransa’daki ilk seçimde toplam seçmenin yüzde 8,35’i sandığa giderken, son seçimde bu oranın yüzde 43,75’e yükseldi.

"Oyunuzu hafta içi kullanın"

Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, vatandaşlara oy kullanma işlemini son günlere bırakmamaları çağrısında bulunarak "Hafta sonları yoğunluk yaşanabiliyor. Dolayısıyla imkanı olan, programı müsait tüm vatandaşlarımızı hafta içi oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıkların saat 21.00’e kadar açık olması, mesai sonrasında oy kullanılmasına da imkan sağlıyor. Geçtiğimiz seçim tecrübelerimiz, vatandaşlarımızın hafta içi günlerde oylarını birkaç dakika içinde rahatlıkla kullandıklarını gösterdi." dedi.

Seçmenlerin oy kullanmak için ilan edilen adreslere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle gelmelerinin şart olduğunu kaydeden Tantekin, "Tüm vatandaşlarımız seçimlerle ilgili ayrıntılı duyurularımızı Başkonsolosluğumuz internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Ayrıca http://www.ysk.gov.tr adresinden de gerekli bilgilere ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA