Fransa 2017'de 85 bin sığınmacıyı reddetti

Sığınmacı ve insani yardım üzerine faaliyet yürüten Cimade Derneği, Fransa'nın kabul etmediği sığınmacı sayısına ilişkin resmi verilere dayandırdığı raporunu açıkladı.

Raporda, 2017'de 85 bin 408 sığınmacının Fransa'ya kabul edilmediği, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında arttığı vurgulandı. 2016'da 63 bin 845 sığınmacı Fransa'ya alınmazken, 2015'te bu sayı 15 bin 849 kişi olmuştu.

Fransa geçen yıl en çok sığınmacıyı İtalya sınırından geri çevirdi. Buradan gelen 44 bin 433 sığınmacı ülkeye kabul edilmedi.

En çok Sudan, Gine ve Faslı sığınmacılar reddedildi

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te yaşanan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerinin ardından başlatılan sıkı sınır güvenliği uygulamalarının terör şüphelilerine değil sığınmacılara yönelik kontrolleri arttırdığına dikkatin çekildiği raporda, en çok Sudan, Gine ve Faslı sığınmacıların reddedildiği belirtildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve pek çok sivil toplum örgütü, hükümeti sığınmacılara yönelik tavrından dolayı eleştiriyor.

Ülkedeki sığınmacıların kötü muameleye uğraması, ilkel kamplardan tahliye edilenlerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi de tepkilere neden oluyor.

Ülkede 2015'teki terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.

Kaynak: AA