  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.454
    EURO 4.12
  • BIST 110423.11
    ALTIN 145.315
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Frankfurt'ta 70 bin kişi tahliye edilecek

Frankfurt'ta 70 bin kişi tahliye edilecek

Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için 70 bin kişi tahliye edilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Frankfurtta 70 bin kişi tahliye edilecek

Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişinin geçici bir süre bölgeden tahliye edileceği belirtildi.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Westend semtinde bulunan bomba, etkisiz hale getirilmeden önce bölgede 1,5 kilometre çapındaki tüm binalar boşaltılacak. Söz konusu binalar arasında emniyet müdürlüğü binası da olacak. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişi geçici süreyle bölgeden tahliye edilecek.

Açıklamada, 1,8 ton ağırlığındaki bombanın 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bombardıman uçaklarından atılan HC-4000 modeli olduğu belirtildi.

Almanya'da zaman zaman 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bombalara rastlanıyor. 2016 yılı sonunda Augsburg kentinde bulunan bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaklaşık 54 bin, geçen mayıs ayında da Hannover kentinde başka bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Etiketler: almanya, Frankfurt, tahlihe, bomba, 2. dünya savaşı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER