Frankfurt polisinden skandal PKK paylaşımı

Terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'da ellerini kollarını sallaya sallaya propagandalarını sürdürüyor.

Avrupa ülkeleri ise bu duruma sessiz kalmakla yetinmiyor, üstüne üstlük çanak tutuyor.

Skandal propaganda haberi bu kez Almanya'nın Frankfurt kentinden geldi. Frankfurt emniyeti, terör örgütü PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı. Paylaşımda gösteri düzenleyecek olan PKK yandaşlarına seslendi.

Gösteride terör örgütü yandaşları için görev yapacaklarını söyledi. Frankfurt polisi, bir avuç PKK yandaşının gösterisi sırasında da sosyal medya hesabından yayın yapmaya devam etti.

Gösterinin sonunda "Kutlama alanından ayrılıyoruz." mesajını da ihmal etmedi. Alman polisinin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman polisini eleştirdi. Söz konusu paylaşımı "müflis zihniyet" olarak niteledi. Bu skandal gösteriden kısa bir süre önce de benzer bir skandal Fransa'da yaşanmıştı.

Terör örgütü yandaşları Paris'te Fransa resmi haber ajansı AFP'nin binasını işgal etmiş, teröristbaşı Öcalan'ın posterini asmıştı.

Fransız polisi de bu skandala göz yummuştu. TRT HABER