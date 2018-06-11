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Frankfurt Havalimanı'nda park halindeki uçakta yangın çıktı

Almanya Frankfurt Havalimanı'nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı. Yangın, havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Frankfurt Havalimanında park halindeki uçakta yangın çıktı

Almanya'nın en büyük hava limanlarından Frankfurt Havalimanı'nda uçakların park pozisyonunu almasına yardımcı olan çekicilerden birinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Çekicide ve altında bulunduğu uçakta hasara neden olan yangın, havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında diğer uçakların iniş ve kalkışlarına engel olacak bir durumun yaşanmadığı ifade edildi.

Bazı yolcular, çekiciden yükselen dumanların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA  

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