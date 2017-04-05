Fox News'de cinsel istismar depremi

ABD'de Fox News programcısı Bill O’Reilly hakkında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sebebiyle bir grup büyük şirket, kanala verdikleri reklamları geri çektiklerini açıkladı.

New York Times gazetesinde yayımlanan habere göre, aralarında otomobil firmaları Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Mitsubishi ve Lexus kozmetik ve ilaç şirketleri Bayer ve GlaxoSmithKline ve sigorta şirketleri Sanofi ve Allstate, programcının “The O'Reilly Factor" adını taşıyan günlük haber-yorum programında yayınlanan reklamlarını yayından çektiklerini belirtti.

Karar, New York Times'ın hafta sonunda yayımladığı, Fox News ve çatı şirketi 20th Century Fox'un 2002 yılından bu yana beş kadın Fox çalışanının O'Reilly hakkındaki cinsel taciz ve uygunsuz davranış şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğüne dair haberin ardından geldi.

Reklamlarını çeken firmalardan Mitsubishi Motors'un sözcüsü Alex Fedorak, gazetede yer alan iddiaları son derece ciddiye aldıklarını belirtirken, tepkilerini halen yayında olan reklamlarını çekerek gösterme kararı aldıklarını açıkladı. Televizyon reklam analiz firması iSpot.tv verilerine göre, 2016 yılında "The O'Reilly Factor"e 2,1 milyon dolarlık reklam harcaması yapan Mitsubishi, programın en büyük beşinci reklam vereni konumundaydı.

Fox News tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, taciz iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınılırken, reklam verenlerle ilişkilerin düzeltmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Kanalın reklam satışlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Rittenberg, yayınladığı açıklamada, "Ortaklarımızın 'The O'Reilly Factor' programına dair güncel endişelerini anlıyor ve bunları gidermek için atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. (Tepkilerini dile getiren) müşterilerin reklam alımları hali hazırda kanalın başka programlarına yönlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ulusal Kadın Örgütü (NOW) da olayın ardından O'Reilly'nin kovulması ve Fox TV'deki erkek egemen kültür ve yönetimin cinsel taciz davalarındaki müsamahakar tavrı hakkında bağımsız soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu kanal, daha önce kurucu yönetim kurulu başkanı Roger E. Ailes'in çok sayıda kadın çalışanı taciz ettiği suçlamasıyla gündeme gelmiş, skandal Ailes'in istifasıyla sonuçlanmıştı.

Fox News'ün en önemli ekran yüzlerinden biri olan O'Reilly'nin muhafazakar siyasi yorumlarıyla ünlenen televizyon programı, gecede ortalama 4 milyona ulaşan izleyici sayısıyla 2014-2016 arasında kanala 446 milyon dolar reklam geliri sağlamıştı.