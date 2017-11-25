  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » FKÖ'nün Washington temsilciliği kapatılmayacak

FKÖ'nün Washington temsilciliği kapatılmayacak

ABD yönetimi, FKÖ ofisini kapatmak yerine faaliyetlerini 90 gün süreyle kısıtlamayı öngörüyor.

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FKÖnün Washington temsilciliği kapatılmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki temsilciliğinin kapanması konusunda geri adım attı. Ofis belli şartlarda açık kalmaya devam edecek. 

FKÖ'nün temsilciliğinin kapatılması yerine faaliyetlerine 90 gün süreyle kısıtlama getirilecek.

Bu süre zarfında Filistin ve İsrail taraflarının ciddi barış görüşmelerine başlaması ile bu kısıtlamanın da kaldırılması öngörülüyor.

Geçen hafta Amerikalı bir yetkili, FKÖ’nün İsrail’e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail ile doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda temsilciliğin kapatılmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Buna karşılık FKÖ Genel Sekreteri Saib Erekat ofisin kapatılması durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile tüm ilişkileri keseceklerini belirtmişti.

Amerikan yasasına göre, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki faaliyetlerine devam edebilmesi için her altı ayda bir iznin yenilenmesi gerekiyor. 

TRT HABER

Etiketler: abd, filistin kurtuluş örgütü, washington temsilciliği
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