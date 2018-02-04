  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FKÖ'den uzlaşı hükümetine "acil eylem planı" çağrısı

FKÖ'den uzlaşı hükümetine "acil eylem planı" çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne, İsrail'le "siyasi, idari, ekonomik ve güvenlik" düzeylerindeki irtibatını koparması için acil eylem planı çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FKÖden uzlaşı hükümetine &quot;acil eylem planı&quot; çağrısı

FKÖ Yürütme Komitesi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetten, İsrail'le "siyasi, idari, ekonomik ve güvenlik" düzeylerindeki irtibatını koparması için acilen bir yol haritası belirlemesini istedi.

"İsrail tarafıyla ekonomik ilişkilerin belirlenmesi ve 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü'nün dayattığı sınırlamalardan kurtulmanın hedeflendiği" belirtilen açıklamada, Filistin hükümetinden, hazırladığı eylem planını FKÖ Yürütme Komitesine sunması istendi.

Doğu Kudüs'ün ilhakı ve Yahudi yerleşim birimleri meselesinin de ele alındığı toplantıda, İsrail ile güvenlik koordinasyonu ve ekonomik ilişkilerin durdurulması, FKÖ Merkez Komitesinin kararlarının uygulanması için yüksek komite kurulması ve İsrail tarafından 1967 sınırlarındaki Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunun askıya alınması kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği siyasetin kınandığı ve "uluslararası meşru kararlara aykırı" olarak nitelendirildiği açıklamada, Washington yönetiminden izlediği siyaseti yeniden gözden geçirmesi ve Filistin tarafına kullandığı şantaj ve tehdit diline son vermesi çağrısı yapıldı.

AA

Etiketler: filistin kurtuluş örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER