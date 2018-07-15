FKÖ'den İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Filistinlilere yönelik artan saldırıların, park, bahçe ve kamu alanlarında savunmasız sivillerin hedef alınmasının, bölgeyi daha fazla şiddet ve istikrarsızlık sarmalının içine çeken yasa dışı infaz ve uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu söyledi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarına acilen müdahale edilerek tansiyonun düşürülmesi ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail, Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar düzenlemiş, 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

Hamas ve İslami Cihad dün akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

İsrail ve Mısır'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA