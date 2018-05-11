FKÖ'den İsrail'e: Suçlarını örtbas etmeye çalışıyor

İsrail ordusu çarşamba akşamı İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını iddia etti.

Buna karşılık olarak da Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı, füze ve topçu saldırısıyla vurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Teysir Halid, İsrail'in Suriye'de yaptığı saldırılara değindi.

Halid, İsrail'in, ABD'nin tavrını ve nükleer anlaşmadan çekilmesini İran aleyhinde gerilimi tırmandırmak için çirkin bir şekilde kullandığını söyledi.

"İsrail, Filistin halkına ve özellikle de Gazze'ye karşı işlediği suçları örtbas etmeye ve dikkatleri dağıtmaya çalışıyor."

Halid, İsrail'in Suriye'deki durumu karıştırmaya ve ülkeyi yıkıma götüren savaşı uzatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA