FKÖ'den ABD'ye 'yaptırımlar tutumumuzu değiştiremez' açıklaması

Filistin Kuruluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail basınında yer alan "ABD'nin Filistin'e yönelik yeni yaptırım hazırlığında olduğu" şeklindeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin Filistinlilere uygulayacağı yaptırımların mevcut tutumlarını değiştiremeyeceği gibi İsrail-Filistin barış sürecinde Washington'u yeniden ara bulucu olarak kabul etmelerini de sağlayamayacağını söyleyen Ebu Yusuf, "ABD'nin devamlı FKÖ'nün Washington'daki ofisinin kapatılacağını gündeme getirmesi Filistin'in kararlarını etkileyemeyecektir." dedi.

ABD'nin Kasım 2017'de FKÖ'nün Washington’daki temsilciliğini kapatma kararı aldığını ve ardından bunu 3 ay için dondurduğunu hatırlatan Ebu Yusuf, "FKÖ'nün Washington’daki temsilciliğinin kapatılmasını öngören karar zaten vardı. Ancak bu karar, 3 ay için dondurulmuştu. Bunun üzerinden de bir ay geçti ve şimdi önümüzde 2 ay kaldı. Yani değişen bir şey olmadı." diye konuştu.

Filistin yönetiminin "İsrail'in yardımları kesmesinden etkilenmeyeceğini" savunan Ebu Yusuf, "ABD yönetimi barış sürecinde ara bulucu rolünü üstlenmek yerine Filistinlilere karşı İsrail'le ortak oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA