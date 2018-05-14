FKÖ: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınması yeni bir Nekbe’dir

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise ülkelerinin kuruluş yıldönümü olarak kutladığı 14 Mayıs’ın 70. yıldönümü münasebetiyle bir bildiri yayımladı.

"ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması yeni Nekbe'dir"

FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi’nin imzasını taşıyan bildiride, “Nekbe bütün unsurlarıyla hala devam ediyor. İsrail, ABD ortaklığı ve desteğiyle Filistin, tarihine ve kültürüne yönelik hırsızlık planları ve yine Filistin’e ait olanı Yahudileştirme projelerini güçlendirerek tarihi zulmünü sürdürmeye devam ediyor” denildi.

Açıklamada, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararına işaret edilerek, ABD’ye “provokatif” karar ve eylemlerine son verme, uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin davasıyla adaletle muamele etme çağrısı yapıldı.

"Nekbe’nin yıl dönümünde bir kez daha, işgal altındaki başkentimiz (Kudüs) bilinçli hırsızlığa, siyasal, ahlaki ve hukuki ihlale maruz kalıyor. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınması Filistin halkı, uluslararası adalet ve meşruiyet için yeni bir Nekbe’dir."

Trump'ın kararı

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Kaynak: AA