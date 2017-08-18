  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Fırtına on binlerce ağacı kökünden söktü

Polonya'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınada devrilen ağaç sayısının on binleri bulduğu bildirildi.

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Fırtına on binlerce ağacı kökünden söktü

Polonya'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınada devrilen ağaç sayısının on binleri bulduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ormancılık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde ve batısında etkili olan fırtınanın, on binlerce ağacın devrilmesine ve bölgede ağır hasarlara neden olduğu belirtildi.

Kurumun Başkanı Konrad Tomaszewski, fırtınada devrilen ağaçları temizlemenin en az iki yıl süreceğini, kaybolan doğal yaşam alanının telafisinin ise onlarca yıl alacağını ifade etti.

Tomaszewski, fırtınayı "şüphesiz, Polonya ve belki de Avrupa ormancılığının en büyük felaketi" olarak değerlendirdi.

Polonya'nın kuzey ve batı bölgelerinde yer alan Torun, Gdansk ve Poznan'ın en fazla etkilendiği fırtınada sadece Torun'da 23 bin hektardan fazla orman harap olurken, ender görülen türlerin habitatları da zarar gördü.

Öte yandan fırtınada ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Can kayıplarına fırtınada devrilen ağaçların yol açtığı bildirilmişti.

Polonya hükümeti, Avrupa'nın en eski orman varlığı Bialowieza ormanındaki ağaçları kestiği için eleştirilere maruz kalıyor.

Avrupa Adalet Divanı temmuz ayı sonunda, Polonya hükümetinin ülkedeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan binlerce yıllık Bialowieza ormanında ağaç kesimini acilen durdurması yönünde karara varmıştı. Varşova ise ağaç kesmenin ormanı kabuk böceği istilasına karşı koruyacağını savunmuştu.

Etiketler: polonya, Fırtına
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