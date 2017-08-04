  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Fırlattığı füze yolcu uçağına 100 km yaklaştı

Japon ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin son fırlattığı füzenin içinde 330 yolcusu bulunan Air France havayollarına ait uçağa 100 kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.

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Fırlattığı füze yolcu uçağına 100 km yaklaştı

Japon ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin son fırlattığı füzenin içinde 330 yolcusu bulunan Air France havayollarına ait uçağa 100 kilometre kadar yaklaştığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Air France havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı Kuzey Kore'nin füzesi havadayken Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun batısındaydı.

Füzenin, uçağın 10 dakika önce bulunduğu alana düştüğünü kaydeden yetkililer, füzenin uçağa 100 - 150 kilometre kadar yaklaştığının tahmin edildiğini kaydetti.

Air France'den yapılan açıklamada ise füzenin uçağın rotasıyla kesişmediği ve söz konusu uçuşta bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu aşamada elimizde bulunan bilgiler, füzenin uçağın rotasının 100 kilometreden fazla uzağında denize düştüğünü gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Kuzey Kore, Kuzey Kore füze, air france, japon, Kim Jong Un, yolcu uçağı
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