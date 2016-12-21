Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütüne ait silahlı bir araç topçu atışıyla imha edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Fırat Kalkanında DEAŞa ait silahlı bir araç imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen operasyon kapsamında topçu atışıyla DEAŞ terör örgütüne ait silahlı bir araç imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ateş destek vasıtaları ile DEAŞ tarafından kullanılan silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu ve benzeri maksatlarla kullanılan bina, araçlar etki altına alınmaya devam ediliyor. Bu taarruzlarla DEAŞ ağır kayıplara uğratılıyor.

Bu kapsamda, bugün topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi. Silahlı aracın imhası, insansız hava aracı ile de görüntülendi. AA

Etiketler: fırat kalkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER