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Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü için başlattığı Fırat Kalkanı harekatında çok sayıda terörist ve hedefler etkisiz hale getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından terör örgütlerine karşı 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkan'ı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. 

Harekatın 138. gününde muhalif unsurların El Bab'ı kontrol altına almaya yönelik düzenlediği harekat yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Terör örgütü DEAŞ'a ait 292 hedef Fırtına obüsü, havan, çok namlulu roketatarla ateş altına alındı, aralarında savunma mevzileri, komuta kontrol tesislerinin de bulunduğu bazı binalar kullanılmaz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu 35 hedefin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a ait 2 top ve 1 tank imha edildi.

Gün içindeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı imha edildi. Böylece harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen patlayıcı sayısı 2 bin 817 oldu.

Etiketler: fırat kalkanı, tsk, DEAŞ, suriye, El Bab, Hava kuvvetleri
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