Fırat Kalkanı, bölgeye "huzur ve güven" getirdi

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütlerinden büyük oranda arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez gibi yerleşim yerlerinin de içerisinde bulunduğu bölgede günlük hayat normal seyrine döndü.

Suriye'de iç savaş ve terör örgütlerinin işgalleri sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği bölge, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenmesinin ardından huzur ve güvenin vazgeçilmez adresi oldu.

DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasının ardından bölge halkı eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi birçok alanda destekleniyor.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Eğitim faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için 100'ün üzerinde büyüklü küçüklü okulun onarımını yaptık. Şu an 100 bin civarında Suriyeli öğrenciyi yeniden okulla buluşturduk, bunlara Suriyeli öğretmenler ders veriyor. Biz de bu öğretmenlerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 10 sağlık ocağının hizmet vermesini temin ettik. Bozuk yolları ve su şebekelerini onardık. DEAŞ'tan sonra bütün şehir adeta taş devrine dönmüş gibiydi. Her yeri yıkmış harap etmişlerdi. İnsanlar yıkıntıların arasında adeta deprem sonrası manzaralarda yaşıyorlardı. Biz bunların hepsini büyük bir rehabilitasyon çalışmasıyla ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yine Çobanbey, Armık, Bab, Azez ve Cerablus gibi yerlerde sağlık ocaklarımız var. Cerablus ve Azez'de bir hastanemiz var. Buralar Türkiye tarafından destekleniyor ve hasta bakımı yapıyor. Çok acil durumda olan ve tedavisi gerçekleştirilemeyen hastalarımızı da buradaki sağlık personelimizin sevkiyle Kilis ve Gaziantep'te tedavi ettirmeye çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: AA