Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

Suriyeli kadın polisler yaklaşık 4 ay önce görevine başladı.

5 bin kişilik emniyet teşkilatı içinde, sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan kadın polisler tercih ettikleri zorlu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Suriye Polis Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Komutanlığına bağlı kadın polisler, özellikle terörle mücadelede erkek meslektaşları ile omuz omuza canlarını ortaya koyarak görev yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri tarafından protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele gibi eğitimden geçen Suriyeli kadın polisler, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenin ve huzurun sağlanmasına büyük katkı sunuyor.

Kadın polisler bölgede yaşanılan olumsuzlukları giderdi

Çobanbey İlçe Emniyet Müdürü Binbaşı Firaz Şıh Muhammed, yaşadıkları bölgenin terörle mücadelenin merkezi olduğunu söyledi.

Teröristlerin bazen kadın kıyafeti giyerek aralarına sızdığını ve bölgedeki örfler gereği onlara dokunamadıklarını ifade eden Muhammed, bu nedenle kadın polislere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Güvenlik uygulamalarında da kadınları aynı sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren Muhammed, kadın polislerin göreve başlamasıyla bu gibi olumsuzlukların artık yaşanmadığını vurguladı.

Muhammed, kadın polislerin genellikle kontrol noktaları, adliye ve sağlık kurumları gibi resmi yerlerde görev aldığına işaret ederek, polislerin şüpheli kadınları bu sayede daha rahat kontrol edebildiğini belirtti.

Sayıları hızla artıyor

İlçede görev yapan kadın polis sayısının 10 olduğunu ancak önümüzdeki günlerde bu sayının 20'ye yükseleceğini aktaran Muhammed, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 yıldan beri savaş içerisindeydik artık hayat normale dönüyor. Kadın polislerimizin göreve başlamasıyla sadece Çobanbey'de DAEŞ, YPG gibi çeşitli örgüt üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kadın terörist yakaladık. Teröristler Mumbiç ve Afrin gibi bölgelere gitmek için mutlaka Çobanbey ya da Bab'tan geçiş yapıyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası temizlenen bölgeye bakıldığında tam göbekteyiz Kamışlı ve Rakka'dan geçen DAEŞ unsurları buradan geçiş yapıyor. Bunlarda kadın kılığına girerek geçiş yapıyor. Daha önceden kadın olduğu için erkekler kontrol edemiyordu ama artık kadın gelip kontrol ettiği zaman kimin ne olduğu meydana çıkıyor."

Merkez Karakol Amiri Yüzbaşı Emcet el-Hatip de kadın polislerden önce, evlerde ve kontrol noktalarında şüpheli gördükleri kadınların aranması noktasında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA