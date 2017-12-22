Fırat Kalkanı bölgesinde hayat normale dönüyor

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden temizlenen Halep'e bağlı Bab, Çobanbey ve Cerablus bölgesinde hayat normale dönüyor, halka güvenlikten eğitime, sağlığa ve tarıma kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

Ülkedeki iç savaşın yanı sıra terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'nin baskıları sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusunca terörden temizlenmesinin ardından eski günlerine geri dönüyor.

Türkiye'nin danışmanlık desteği verdiği yerel polis birliğiyle güvenliğin sağlandığı bölgede, bir yandan terör örgütlerinin neden olduğu tahribatlar onarılırken diğer yandan eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda düzenli hizmetler veriliyor.

Bbirlerce çocuk okul sıralarına geri döndü. Bölgede kurulan iki hastane ve sağlık ocakları da hastalara kesintisiz hizmet sunuyor. Faaliyete başlayan iş yerlerinin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Harabeye dönüşen ibadethaneler, bozuk yollar, su şebekeleri ve elektrik tesisatlarının büyük ölçüde onarıldığı bölgeye, başta Azez, Afrin ve Münbiç olmak üzere çevredekii yerleşim yerlerinden de yoğun göç var.

Kaynak: AA