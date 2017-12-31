Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo: Türkiye Finlandiya için son derece önemlidir

Ankara'daki görevine geçen yıl eylül ayında başlayan Kariamo, "Türkiye'ye darbe girişiminin ardından geldim. Geçen yıl istisnai bir yıldı ve bu durum çalışmalarıma çok yansıdı. Ülkedeki durum elbette farklıydı. Yalnızca ben değil, ülkedeki bütün büyükelçiler siyasi durumu takip ederken çok yoğundu." diye konuştu.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi olarak bölgesel gelişmeleri, Irak, Suriye ve göç akını konularını da takip etmekle görevli olduğunu söyleyen Kariamo, Türkiye'ye geldiğinde hızlı bir başlangıç yaptığını belirtti.

Kariamo, "Türkiye, Finlandiya için siyasi açıdan son derece önemlidir. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Finlandiya gibi bir ülke için göreceli olarak büyüktür. Buraya atandığım için çok mutluyum. Burada, bu ülkede olmak istedim." diye konuştu.

"İstanbul büyüleyici bir dünya başkenti"

Kariamo, iki ülkenin yüzyıllara dayanan tarihi bir dostluğa sahip olduğunu, "Dillerimiz arasında da ortak noktalar var. Dil yapısı ve bazı kelimeler aynı. Örneğin ‘kalabalık’ kelimesinin okunuşu ve anlamı aynı. Ayrıca bilimsel bir kanıt olmasa da çok eski zamanlarda, bir yerde bir arada olduğumuz ve daha sonra farklı yönlere gidip yerleştiğimiz inancı çok kuvvetli." sözleriyle anlattı.

Türkiye'nin Finlandiya halkının çok sevdiği bir tatil yeri olduğunu söyleyen Kariamo, Alanya'da çok sayıda Finlandiyalının yaşadığını kaydetti.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Trabzon gibi birçok yeri ziyaret ettiğini ve hepsinin kendine özgü güzelliklere sahip olduğunu belirten Kariamo, "Büyükelçi olarak Türkiye'ye gelmeden önce de İstanbul'un büyüleyici bir dünya başkenti olduğunu düşünürdüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

