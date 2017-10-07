Fındıklarıyla meşhur iki kent kardeş oldu

Alba kentinde bugün açılışı gerçekleştirilen 87’nci Uluslararası Beyaz Trüf Mantarı Fuarı, Türkiye ile İtalya arasında yeni kurulan bir ortaklığa ev sahipliği yaptı.

Fuarın açılışında düzenlenen özel bir törenle Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Alba Belediye Başkanı Maurizio Marello, kardeş kent protokolü imzalayarak, Giresun ve Alba’yı kardeş şehir ilan etti.

Konuşmasında Giresun’un Türkiye’nin fındık başkenti olduğunu ifade eden Aksu, “En iyi İtalyan fındıklarının olduğu bu bölgede olmaktan mutluluk duyuyoruz. İki kent arasında derin bir bağ kurmak istedik. En önemli ortak noktamız, fındıklarımız” dedi.

Marello da Giresun ve Alba arasındaki bu kardeşlik fikrinin, Türkiye’de de üretim yapan İtalyan Ferrero çikolatalarının başkanı Büyükelçi Francesco Paolo Fulci’den çıktığını belirtti.

Giresun’daki fındık üretimiyle bölgelerindeki üretimin benzediğini dile getiren Marello, "Bu protokol, dostluk ve kardeşlik köprüsü kurma arzusunu gerçekleştirme, kültürel, turistik, ticari değişimler sağlama ve her şeyden öte bu ülkeyle yakınlaşma imkanı verecek" ifadesini kullandı.

Alba kentindeki imza törenine katılan Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün imzalanan bu protokol, Türk ve İtalyan halkları arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişimine katkı da bulunacaktır. Toplumlararası ilişkilerin gelişimi kadar ekonomik ve ticari ilişkilere de olumlu etkisi olacağına inanıyorum" dedi.

Benzer gıda ürünlerini üreten Türk ve İtalyan şehirlerinin kardeş kent oluşuna tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, "Alba ve Giresun, fındık, kestane ve incir gibi ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla bu alanlarda ortak çalışmalar yapabilecekler, işbirliği projeleri geliştirebilecekler." diye konuştu. AA