Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü başlıyor

Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü düzenleyecek.

Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için yürüyüşe destek veriyor.

"Halkın sınıra doğru akınlarına engel olamayacak"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırı yakınında kurulan çadırlarda süren hazırlıkları gözden geçirdi.

Hayye, "İsrail'in, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılacak Filistinlilere yönelik tehditleri, halkın sınıra doğru akınlarına engel olamayacak." dedi.

"İsrail, Filistin halkını bugün Gazze sınırında görecek"

Yürüyüş cuma namazı sonrasında başlayacak.

Sınırdaki tel örgülerin yaklaşık 700 metre yakınında yapılacak gösterinin "barışçıl" olacağını söyleyen Hayye, "İsrail, Filistin halkının tüm kesimlerden insanları bugün Gazze sınırında görecektir." dedi.

"Ellerinden alınmış olan hakkını arayan büyük bir millet"

Filistin halkının bu yürüyüşle 1948'de göç etmek zorunda bırakıldığı topraklarına dönüş konusundaki ısrarını ortaya koyacağını vurgulayan Hayye, Filistinlilere, "Ellerinden alınmış olan hakkını arayan büyük bir millet olduğumuzu onlara bildirelim." diye seslendi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki tüm hastane ve sağlık birimlerine başlayacak yürüyüş için tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaları çağrısı yaptı.

İsrail'den gerçek mermi kullanma izni

Filistinli taraflar etkinliğin "barışçıl" olacağını her fırsatta vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, dün, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini söyledi.

Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA