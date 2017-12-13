Filistinlilerin arasına gizlenen İsrail polisinden müdahale

ABD'nin Kudüs kararından bu yana İsrail güvenlik güçlerince işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gösteriler sırasında ve yaptığı baskınlarda toplam 260 Filistinli gözaltına alındı.

Bazı Filistinlilere, göstericilerin arasına gizlenen ve 'Mustaribin' olarak bilinen sivil giyimli İsrail polisince müdahale edildi.

Görgü şahitlerine göre, “Mustaribin” olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimine bağlı İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan 5 Filistinli genç Ramallah yakınlarındaki Beyt-İl Yahudi yerleşim birimindeki askeri kontrol noktasına götürüldüler.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te yaptığı operasyonlarda aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 60 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 5 Filistinli genç gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Aralık Çarşamba gününden bu yana başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda yüzlerce Filistinli İsrail güçlerinin müdahaleleri sonucu yaralanmıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: AA