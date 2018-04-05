Filistinlilere "dönüş anahtarı" yaparak destek oluyor

Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle başlayan ve 15 Mayıs'a kadar devam etmesi beklenen gösterilere toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.

Gazzeli demirci Bennat, şu ana kadar 40 anahtar yaptığını, bunların sayısını 100'e çıkarıp göstericilere dağıtmayı düşündüğünü söyledi.

Dedeleri Yafa'dan tehcir edilen Bennat, dönüş anahtarlarının, Filistinli mültecilerin 1948'de İsrail çeteleri tarafından tehcir edildikleri evlerini sembolize ettiğini belirtti.

Bennat, yaptığı anahtarlarla tüm dünya ülkelerine "tehcir edilen Filistinlilerin evlerine dönme hakkı olduğu ve bu anahtarların da geri dönüşün simgesi olduğu" mesajı verdiğini vurguladı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor. Bu tarihte siyonist çetelerin yaklaşık 800 bin Filistinliyi yerinden ettiği belirtiliyor.

O tarihten bu yana Filistinliler evlerine geri dönüş hakkını talep ediyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) 194 sayılı kararı, evlerine dönmek isteyen mültecilere izin verilmesini ve dönmemeyi tercih edenlerin de mallarının zararının karşılanmasını öngörüyor.

"Dönüş anahtarı" Filistinliler için evlerine dönüşü ve bu haklarına bağlılıklarını simgeliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anmak için 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA