Filistinlilere ait 16 köy abluka altında

İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs kentinin kuzeybatısında Filistinlilere ait 16 köyü 3 günden beri abluka altında tutuyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kudüs'ün kuzeybatısında 16 köyü içine alan bölgeye yönelik uygulamaları sonucu 50 okulun kapandığı, sivillerin gıda ve ilaç alamadığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, demir kapı ve bariyelerle söz konusu bölgede bulunan köyler arasındaki bağlantıyı kestiğine işaret edilen açıklamada, "Bu uygulamalar, temel insan haklarını ile insanın yaşam, eğitim ve seyahat hakkını koruyan uluslararası hukuka aykırıdır." denildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki bazı beldelerde sokağa çıkmayı engelledi ve Sureyk beldesindeki bazı evlere de baskınlar düzenledi.

Fetih Hareketi dün, bölge halkına hitaben yaptığı yazılı açıklamada, yolları kapatan İsrail askerlerine tepki göstermeleri için çağrıda bulunmuştu.

İsrail ordusu, önceki gün Batı Şeria'da İsrailli 3 güvenlik görevlisi ile 1 Filistinli eylemcinin öldüğü saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırmıştı.

İsrail polisi salı günü yaptığı açıklamada, Har Adar'da (Batı Şeria tarafındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi) düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını belirtmişti. Polisin saldırıya karşılık vererek saldırganı etkisiz hale getirdiği ifade edilen açıklamada, saldırganın bir Filistinlı olduğu öne sürülmüştü.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki Nemr Mahmud Ahmed el-Cemel isimli saldırganın evli ve 4 çocuk babası olduğunu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde çalışma izni bulunduğunu aktarmıştı. İsrail basını ise ölen İsraillilerin polis ve güvenlik görevlisi olduğunu yazmıştı.