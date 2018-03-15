Filistinlilerden UNRWA'ya destek gösterisi

"UNRWA'nın Kesilen Destekle Mücadele Merkezi Komitesi" tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılan onlarca Filistinli, UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi.

UNRWA'ya bağlı okulların izci takımları ve öğrencilerin de katıldığı gösteride Filistinliler, UNRWA'ya destek taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Komite Sözcüsü İmad Iştivi, burada yaptığı açıklamada, söz konusu gösterinin İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA'ya destek amacıyla düzenlenen uluslararası konferansla aynı zamana geldiğine dikkati çekti.

Uluslararası topluma destek çağrısında bulunan Iştivi, "Filistinli mülteciler, zorla göç ettirildikleri topraklarına dönene kadar kendilerine yardım edeceklere ihtiyaçları var." dedi.

UNRWA'ya destek sağlama amacıyla bugün Roma'da Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenleniyor.

UNRWA krizinin nedeni

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA nedir?

UNRWA, İsrail devletinin kurulmasından sonra çıkan Arap-İsrail çatışmaları sırasında evlerini ve geçim kaynaklarını yitiren Filistinlilere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1949'da oluşturulan bir kuruluş olarak Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, giyim ve gıda alanlarında yardım çalışmalarında bulunuyor.

Kaynak: AA