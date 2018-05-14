Filistinlilerden Twitter'da #Nakba70 kampanyası

Filistinliler, İsrail’in kuruluşunu Nekbe yani “Büyük Felaket” olarak adlandırıyor.

Vatanlarını kaybederek mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinlinin, protesto gösterileriyle andığı bugün, dünyanın 46 ülkesinde de düzenlenecek olan gösterilerle protesto edilecek.

İsraillilerin #Israel70 hashtagine karşı dünya genelinde Filistinlilerin başlattığı #Nakba70 etiketi üzerinden ABD ve İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ihlal ve dayatmalara karşı tepki yağdı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve basın organlarının destek verdiği #Nakba70 etiketinin dünya gündeminde öne çıkması bekleniyor.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

Trump, başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını söyledi.

Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılandı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Kaynak: AA