Filistinlilerden "Facebook engeli"ne tepki

Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde Gazetecilere Destek Komitesinin düzenlediği eyleme katılan Filistinli gazeteciler, "Facebook, gerçekleri örtme suçuna ortak oluyor", "Filistin'e saldırı, İsrail'e yandaşlıktır" yazılı pankartlar açtı.

Gazze'de Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, gösteride yaptığı konuşmada, yeni bir mücadele sahası olan Facebook'un hedef alınmasının sistemli ve kasıtlı bir eylem olduğunu söyledi.

Maruf, 2017 yılında yaklaşık 200, 2018 yılında ise yaklaşık 100 Facebook hesabının, sıradan bahanelerle engellendiğini ifade ederek, Facebook'un ifade özgürlüğünü en fazla çiğneyen platformlardan biri olduğunu belirtti.

'Facebook açıkça İsrail yanlısı siyaset izliyor'

Bu ihlallerin önüne geçilmesi için bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulunan Maruf, İsrail'e ait Faceboook sayfalarında yazılan yazıların yüzde 20'sinin, Filistin halkını öldürmeye teşvik içerikli olduğunu ve bu kışkırtıcı yayınların izlenmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Enformasyon Birliği Başkanı Tevfik es-Seyyid Selim de Facebook'un Filistin'e yönelik uygulamalarını kınadığını belirterek, Facebook'un izlediği siyasetin, açıkça İsrail yanlısı olduğunu ifade etti.

İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında "Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini" içeren bir anlaşma imzalayan Facebook, 2017 yılından bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı.

Kaynak: AA