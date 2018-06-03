  • 03 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistinlilerden Arjantin'e "İsraille Kudüs'te maç yapmayın" çağrısı

Filistinlilerden Arjantin'e "İsraille Kudüs'te maç yapmayın" çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, "Karşılaşma, İsrail'in Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinlilerden Arjantine &quot;İsraille Kudüste maç yapmayın&quot; çağrısı

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'le Kudüs'te dostluk maçı oynamaya hazırlanan Arjantin'den bu kararını değiştirmesini istedi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun çağrısıyla Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki Arjantin diplomatik temsilciliği önünde toplanan Filistinliler, Arjantin milli takımından maça çıkmamasını talep etti.

Eylemde konuşma yapan Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü" dedi.

Maçın işgal altındaki topraklarda yapılmasının, uluslararası kanunları ve FIFA kurallarını ihlal anlamı taşıdığını vurgulayan Racub, Arjantin'deki ilgili taraflara maçı iptal etme çağrısı yaptıklarını aktardı.

Messi'ye özel çağrı

Arjantin milli takımı oyuncularına da seslenen Racub, Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istedi.

Racub, "Messi maça katılma konusunda ısrarcı olursa aleyhinde Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kampanya başlatırız. Onun da ülkesinin de bu maça katılmamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantin-İsrail milli futbol takımlarının 9 Haziran'da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: maç, Lionel Messi, kudüs, israil, filistin, Arjantin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER