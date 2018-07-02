Filistinliler "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yakın bir zamanda açıklayacağı" duyurulan ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen barış planına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Ramallah sokaklarında Filistin bayrakları ve plana karşı oldukları mesajının yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın fotoğrafını ateşe verdi.

Yürüyüşe katılan Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Delal Selame, Filistin halkının birlik içerisinde "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koyacağını belirtti.

Ggösterinin ABD ve İsrail yönetimine mesaj niteliğinde olduğunu dile getiren Selame, Filistin halkının sorununun uluslararası kararlar gereği çözümünde ısrarcı olacağını ve ilkelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Selame, önceki yıllarda Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan komploların Filistin halkı tarafından bozulduğunu hatırlatarak, "Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Filistin meselesini siyasi bir mesele olmaktan çıkarıp insani bir mesele haline dönüştürmeye çalışan ABD projesini de bozmaya gücü var" mesajını verdi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.

Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içeriyor.

Planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği yorumları yapılıyor.

"Yüzyılın Anlaşması"nı, "yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana dair detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.

Abbas, en son geçen hafta Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret eden Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

Kaynak: AA