Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı.

Şam kapısında toplanan Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Olaylar sırasında Filistinli bir genci gözaltına alan İsrail polisi, atlı birliklerin de desteğiyle Şam kapısındaki grubu dağıttı.

Batı Şeria'daki gösterilerde 108 kişi yaralandı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise 108 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile eylemlere müdahale ettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Gazze’den silahlı direniş çağrısı

Filistin yerel basınına göre Gazze’de Fetih hareketi çizgisine yakınlığıyla bilinen küçük çaplı bazı silahlı direniş hareketleri de Trump’ın Kudüs kararına karşı silahlı direniş çağrısında bulundu.

Bu hareketlerle bağlantısını reddeden Fetih hareketinden ise şimdiye kadar her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ABD'nin Kudüs provokasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdıklarını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdiğini söylemişti.

Trump'ın açıklamasının ardından bugün Hamas lideri İsmail Haniye "yeni intifada" çağrısında bulundu.

AA