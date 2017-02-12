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Filistinliler İsrail'in 'yıkım siyasetini' protesto etti

İsrail'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in Arap vatandaşların yaşadığı bölgelerde uyguladığı "yıkım siyasetini" protesto etti.

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Filistinliler İsrailin yıkım siyasetini protesto etti

İsrail'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in Arap vatandaşların yaşadığı bölgelerde uyguladığı "yıkım siyasetini" protesto etti.

Kalenseva Halk Komitesi'nin çağrısıyla Cenin, Nablus ve Tulkerem kentlerinin kesiştiği, güneyde yer alan El-Müselles bölgesinde düzenlenen gösteride, İsrail'in izlediği "yıkım siyaseti" kınandı.

Filistinlilere ait toprak ve konutların korunması çağrısının yapıldığı ve yıkım faaliyetleri karşıtı sloganların atıldığı gösteride, İsrail hükümetinin Arap vatandaşlara yönelik kışkırtıcı tutumuna son vermesi istendi.

Kalenseva Halk Komitesi, İsrail makamlarının, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Kalenseva'da yaşayan Filistinli aileye ait bir evin yıkılması talimatı vermesinin ardından gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. AA

Etiketler: israil, Filistinli, israil'in yıkım siyaseti
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