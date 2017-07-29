Filistinliler, İslam dünyasını Mescid-i Aksa'ya çağırıyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya uyguladığı yasakları kaldırmasının ardından Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler, dünyanın dört bir yanından imkanı olan tüm Müslümanları yanlarına çağırıyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya uyguladığı kısıtlamaları, ortaya koydukları yoğun tepki ile kaldırmayı başaran Filistinliler, kapıların açılmasıyla avluya girer girmez mescide kavuşmalarını kutladı. Tekbirler, sloganlar, alkışlarla coşku yaşayan Filistinliler'e dünyanın dört bir yanından Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen Müslümanlar da katıldı. Filistinli gençler ve çocuklar da Harem-i Şerif'in misafirlerine şekerleme, yemiş ve meyve dağıtarak bugünü "bayram" kabul ettiklerini dile getirdi.

Kudüslü Esnaf Muhammed Recebi AA muhabirine, "Biz bugün siyonist işgalci düşmana karşı zafer elde etmekle tarihi bir gün yaşıyoruz. Mescid-i Aksa'ya hakim olmaya çalıştılar, ancak biz Kudüslüler, buna karşı çıktık. Çünkü bu mescit tamamen Müslümanlara aittir ve Müslümanlar dışında hiç kimsenin buraya adım atmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Filistinlilerin ekonomik şartlarının çok kötü olduğuna işaret eden Recebi, İslam dünyasına seslenerek, "Bugün Arap ve İslam alemine çağrıda bulunuyoruz ve imkan bulanlardan, ikinci bir kez düşünmeksizin, Filistin'e gelmelerini istiyoruz. Buraya gelmeleri bize yani Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya destek anlamına gelir. Çünkü yalnız başımıza işgale karşı mücadele etmeye ve dayanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından, Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanlara teşekkür eden Recebi, şunları kaydetti:

"Bugün Mescid-i Aksa'da Türkiye'den, İngiltere'den, Güney Afrika'dan, Malezya'dan ve Endonezya'dan kardeşlerimizi görmeye başladık. Ziyaretleriyle Mescid-i Aksa'ya destek oluyorlar. Bu güzel ama yeterli değil. Dünyanın her tarafından daha fazla Müslümanın buraya gelmesini bekliyoruz. Özellikle de gençleri bekliyoruz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Müslümanları burayı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeye şiddetle davet ediyoruz." dedi.

"Bu zafer tüm Müslümanlarındır"

Mescid-i Aksa'da bulunan Mahla Guşa da tüm İslam aleminden Aksa'yı ziyaret etmelerini beklediklerini aktararak, "Türkiye'deki kardeşlerimizin buraya gelmelerinde, Aksa'yı ziyaret etmelerinde bir engel yok. Ancak bazıları gelemiyorlar. Onlardan yürekleriyle, dualarıyla bizlerle beraber olmalarını bekliyoruz. Hepsinin bizimle birlik olmalarını istiyoruz. Aksa sadece Filistinlilerin, Kudüslülerin, bizlerin değil, Mescid-i Aksa tüm Müslümanların." diye konuştu.

İsrail'in "tüm kuvvetine, silahlarına, gücüne rağmen" Filistin halkının iradesine karşı koyamadığına işaret eden Guşa, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, İsrail'in zırhlı araçlarına, bombalarına, kurşunlarına, atlarına, askerlerine hepsine karşı durdu. Ellerinde taştan başka bir şey yoktu ama yine de ayakta kaldılar. Bugün işte bu bizim zaferimizdir, bu zafer tüm Müslümanlarındır. Bugün bizim hayatımızdaki en mutlu gündür. İşte tüm Müslümanlar bu kutsal mekana girdi. Bugün bizim bayramımızdır. Benim Müslümanlardan isteğim, sadece bugün değil. Her gün, sabah, öğle, ikindi, akşam tüm namazlarda burada bulunsunlar. İsrail öylece dışarıda hüsran içinde kalsın. Tıpkı bizi burada koruyan köpekler gibi dışarıda beklesinler. İşte İsrail hükümetinin vazifesi budur. Başka hiçbir şey değil."

Mescid-i Aksa'da "bayram kutlaması"na katılan Maha Tubasi ise, Arap ülkelerindeki kralların baskılarıyla değil, "Filistin halkının, Kudüslülerin hepsinin bir araya gelerek gösteri yapması, Aksa'ya bağlılıklarını ortaya koymasıyla" İsrail yönetiminin mescidin kapılarını açtığını söyledi.

Tubasi, Mescid-i Aksa'ya dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları görmesiyle İsrail yönetiminin adım atmakta zorlanacağı görüşünü paylaştı.