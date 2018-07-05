Filistinliler evlerinin yıkılma tehdidine karşı nöbette

"Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Halk Komitesi' bünyesindeki "Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası koordinatörü Abdullah Ebu Rahme, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde bölgeye düzenlediği baskında, bölge halkını darbettiği ve 3 kişiyi gözaltına aldığına işaret ederek, "Bölge sakinleri, evlerinde kalma konusunda kararlı ve tahliyeyi reddediyor" dedi.

Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bir okuldaki Filistinlilerin etrafını kuşattığını ve teslim olmalarını istediğini aktardı.

Han el-Ahmer'de 11 nüfuslu ailenin reisi olan ve küçükbaş hayvan yetiştiren Faysal ed-Dahuk ise evlerinden çıkmaları konusunda hiçbir öneriyi kabul etmediklerini, evlerinde kalarak direneceklerini ifade ederek, "Han El-Ahmer'in ömrü, İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden daha eski. İşgal güçleri, mazisi birkaç yıla dayanan Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için bu bölgeyi tahliye etmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Uluslararası sessizliğin ortasında bir felaket yaşanıyor"

Daha önce Necef'ten göç ettiklerine işaret eden Dahuk, "Bugün ise bizi yeniden göç ettirmek istiyorlar. Uluslararası sessizliğin ortasında büyük bir felaket yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Abdullah El-Cehalin isimli 20'li yaşlardaki Filistinli de bölgeye baskın düzenleyerek kadınlara ve yaşlılara saldıran İsrail güçlerinin evin kutsallığı ya da çocukların hissiyatını gözetmediğini vurguladı.

Bölgeden cebren çıkarılacak olsalar bile yeniden döneceklerinin altını çizen Cehalin, evsiz barksız kaldıkları bir hayatı yeniden yaşamayacaklarının altını çizdi.

"Binalarını bizim evlerimizin enkazı üzerine inşa ediyorlar"

Bölge sakinlerin yaşlı bir kadın da Han el-Ahmer'in dışında toprakları olmadığını, bu topraklardan çıkmayacaklarını, orada öleceklerini söyledi.

İsrail'in, yerleşim yerleri inşası için bölgeyi tahliye etmeye çalıştığına dikkati çeken Filistinli kadın, "Evlerimizi yıkıyorlar, ailemizi zorla yerlerinden ediyorlar. Kendi binalarını bizim evlerimizin enkazı üzerine inşa etmeye çabalıyorlar" dedi.

İsrail askerlerinin, kapalı askeri bölgeye çevirdiği Han el-Ahmer halkı, yıkım operasyonlarını engellemek için birkaç gündür gece-gündüz nöbet tutuyor. İsrail güçleri, Han el-Ahmer halkına destek vermek isteyenler ile basın mensuplarının bölgeye girişine izin vermiyor.

Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı. Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA



