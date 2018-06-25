Filistinliler Erdoğan'ın başarısından memnun

Filistinliler, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesine vermiş olduğu destekten ötürü seçimleri yakından takip etti.

Sonuçların açıklanmasının ardından da duydukları sevinci ifade ettiler.

"Demokrasi düğünü"

Filistinli Zekeriyya eş-Şorbeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Zekeriyya eş-Şorbeci "demokrasi düğünü" olarak adlandırdığı başarısından ötürü Türkiye'yi tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Şorbeci, Erdoğan'dan Filistin meselesine daha fazla destek vermesini talep etti.

Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında yer aldığına işaret eden Şorbeci, bunun en son örneğinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan Filistinlilerin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edilmesi olduğunu söyledi.

"Erdoğan, büyük bir şahsiyet"

İnas Musabbih da abluka nedeniyle zor şartlar altındaki Gazze'de Erdoğan'ın ve partisinin kazandığı başarıdan mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ve Arap dünyasının yanında yer aldığını, vatanına ve Filistin halkına hizmet ettiğini söyleyen Musabbih, "Erdoğan, büyük bir şahsiyet, onu seviyoruz ve ben onunla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: AA