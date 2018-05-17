"Filistinliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir"

Filistin’in Kolombiya’daki Diplomatik Misyon Temsilciliği Siyasi Danışmanı Carlos Montero, Türk halkının, Filistinlilerin kardeşi olduğunu ve Türkiye’nin Filistin’le bağlarını her defasında daha da kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin, uluslararası hukuka ve bilhassa İsrail ile ABD tarafından çiğnenen Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun hareket ettiğine dikkati çeken Montero, "Filistinliler, cesur ve hepsinden ötesi adil kararlarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir.” dedi.

"Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunan ülkelerin başında"

Montero, Türkiye’nin dünyada Filistinlilerin haklarını savunan ülkelerin başında geldiğinin altını çizerek, bu konudaki çabalarının Arap ülkelerinin dahi üzerinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Güney Afrika ve İrlanda’dan Filistin'e güçlü destek geldiğini aktaran Montero, Rusya, Çin, Avrupa ülkeleri, Brezilya, Şili, Bolivya, Uruguay ve Meksika’nın da Filistin lehine pozisyon aldığı bilgisini paylaştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı bir açıklama ile Türkiye, Güney Afrika ve İrlanda’nın İsrail karşıtı tutumunu övmüştü.

Türkiye, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında yaşananların ardından Tel Aviv ve Washington büyükelçilerini istişare amacıyla Ankara'ya çağırmış, Güney Afrika da Tel Aviv büyükelçisini geri çağırmıştı.

İrlanda hükümeti de ülkesindeki İsrailli büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve yaşananlardan duyduğu kaygıyı aktarmıştı.

Kaynak: AA