Filistinliler Cuma namazını sokakta kıldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli Cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir surlarının dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını Aslanlı, Şam ve Sahire kapılarının önünde, sokakta eda etti.

Filistinliler, namazdan sonra tekbir getirerek, "Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı, ardından olaysız şekilde dağıldı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunan 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarınının kapatıldığını ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verilmişti.

Polis ayrıca Aksa'nın da içinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Şehir bölgesini ve çevresindeki yolları da giriş çıkışa kapattı. Çok sayıda İsrail askerinin şehrin giriş kapılarında konuşlandığı ve şehrin üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu gözlendi. Polis şehrin çevresinde bulunan Filistinlileri de uzaklaştırarak, surların yüz metre kadar ilerisine demir barikatlar kurdu.