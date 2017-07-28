  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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'Filistinliler cuma namazı için Aksa'da toplanacak'

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: İsrail, Aksa'ya girmeye başlayan Filistinlilerin sevincini kursağında bırakmaya çalışıyor.Filistinliler cuma namazı için Aksa'da toplanacak.

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Filistinliler cuma namazı için Aksada toplanacak

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale ederek, Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmak istediğini söyledi.

Maliki, Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü toplantısının ardından Arap Birliği'nin başkent Kahire'deki merkez binasında gazetecilere, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maliki, "İsrail, Aksa'ya girmeye başlayan Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmaya çalışıyor." dedi. Filistinlilerin cuma namazı için Aksa'da toplanacağına işaret eden Maliki, "İsrail'in gerilimi tırmandırma çalışmasını başarısız kılacağız." diye konuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise "Aksa'daki cuma namazında neler olacağına bakacağız." ifadesini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi de yaşanan gerilimin durması için Arap dünyası olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.  AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, İsrail Polisi, israil, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, filistin
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