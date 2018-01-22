Filistinliler ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyaretini protesto etti

Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytullahim'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi avlusunda toplanan onlarca Filistinli, ABD bayrağını yaktı ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyaretini kınayan dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Mazin el-İzze, bu gösteriyle Pence'e, Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen projelerin başarılı olamayacağı mesajını verdiklerini söyledi.

İzze, "Bugün birliğimiz daha sağlam ve Filistin meselesini tasfiye etmeye yönelik projelere direnme gücümüz daha fazla." dedi.

Ortadoğu turuna önceki gün Mısır'dan başlayan Pence, Ürdün'ün ardından İsrail'e geçmişti.

Pence'in 2 gün sürecek İsrail ziyareti kapsamında Knesset'te konuşma yapması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu: Pence, İsrail'in hakiki ve harika dostu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi olmadığını söyledi.

Netanyahu, ülkesinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i "İsrail'in hakiki ve harika dostu" diye nitelendirerek, "Pence ile güvenlik ve barış olmak üzere iki önemli dosyayı görüşeceğim." dedi.

'İstenmeyen adam' ilan edilmişti

Trump'ın Kudüs kararına sert tepki gösteren Filistinli yetkililer ise olası bir Pence görüşmesini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmişti.

Trump'ın Kudüs kararı

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA