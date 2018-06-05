Filistinli yardım meleğinin annesi dünyaya seslendi

Gazze'de yaklaşık iki milyon Filistinli 12 yıldır İsrail'in hukuksuz ablukası altında.

Filistinlilerin istediği, yıllar önce gasp edilen topraklarına geri dönmek ve bu terör kuşatmasının artık kaldırılması.

İşte sadece bunun için, 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ndeler.

Yüzlerce şehit, on binlerce yaralı

İsrail ise, gösteriler başladığından beri Filisintinlilere hedef gözetmeksizin kurşun yağdırıyor, dünyanın gözü önünde adeta soykırım yapıyor.

İsrail güçleri, 120'yi aşkın Filistinliyi şehit etti, on binlercesini de yaraladı.

Filistin yardım meleğini de kaybetti

Onların arasında, 21 yaşındaki Razan Eşref en-Neccar da var. O, Filistinlilerin yardım meleği, Gazze’de gönüllü olarak çalışan bir hemşireydi.

Sıcağa aldırmadı, kendisini kurşunlara siper eden, aylardır ölüm kalım mücadelesi veren Filistinlilere şifa dağıttı.

"Şeref duyuyorum, kararlıyım"

Razan, İsrail terörüne karşı dik duruşunu hiçbir zaman kaybetmedi.

"Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum. Bu görevin genç bir kadın için kolay olmadığını biliyorum ancak yaralılara ve zor durumda olanlara yardım etmek için girdiğim bu yolu tamamlamaya kararlıyım."

Filistinlere yardım ederken şehit düştü

Ancak İsrail askerlerinin kanlı elleri onu da buldu. Filistinlilerin yardımına koşarken keskin nişancıların hedefi oldu.

Cansız bedeni omuzlar üzerinde taşınarak geri döndü.

Annesine ise, kızının kana bulanmış üniforması kaldı. O üniformayla hem öfkesini haykırdı hem de üzüntüsünü.

Annesi kanlı üniformayla haykırdı

İsrail keskin nişancıları Razan'ın beyaz önlüğüne aldırmadı. Yaralılara yardım ederken ellerini kaldırmasına rağmen vurdular onu.

Annesi bir röportajında ağlayarak ilk önce üniformayı gösterdi.

"Bu kızımın Siyonistlerle savaşmak için kullandığı silahtı."

"İnsan hakları nerede?"

Daha sonra da pamukları çantasından çıkardı.

"Bu da kızımın mühimmatıydı" dedi ve bu vahşeti gözardı eden uluslararası topluma öfkeliydi.

"İşte bu da kızımın kimliği. Terörist mi değil mi anlamak için bakın. Ama onlar, Siyonistler terörist. İnsan hakları hakkında övünenler haklarımızı elimizden aldılar. İnsan hakları nerede? Bu yelek bile kızımı koruyamadı."

"Çok kişiyi kurtardı, çok çaba harcadı"

Razan'ın annesi gözü yaşlı, Filistinliler için seferber olan yardım meleğini anlattı.

"Her zaman kelebek gibiydi. Kardeşlerine bakardı. Onlara yeni kıyafetler almıştı. Her zaman bana, 'Bir şey lazım mı?' diye sorardı. Hiç vazgeçmedi, o kadar insana yardım etti. O kadar çok kişiyi kurtardı ki, çok çaba harcadı."

"Harekete geçin, ayağa kalkın"

Kana doymayan İsrail, herkesin hayallerini bir bir çalıyor. Razan'ın annesi de artık buna birilerinin "dur" demesini istiyor.

"Bizim mesajımızı dünyaya ilet, Araplar uyumaya devam etsin. Biz tek tek öldürülene kadar uyumaya devam etsinler. Siz sessiz kalırken onlara, bize bunları yapmaları için imkan veriyorsunuz. Harekete geçmek zorundasınız, sessiz kalmamalısınız. Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı adaletsizliği görmek için ayağa kalkmalısınız."

Binlerce Filistinli oradaydı

Razan Neccar’ın cenaze töreni için binlerce Filistinli, Han Yunus'a akın etti.

Beyaz üniformalarıyla hemşire ve doktorların da katıldığı cenaze töreninde binlerce Filistinli İsrail’e öfke kustu.

Kaynak: TRT Haber