Filistinli ve İsrailli kadınlardan 'barış yürüyüşü'

Filistinli ve İsrailli binlerce kadın, barış sürecini desteklemek için Batı Şeria’nın Ürdün sınırındaki Eriha kenti yakınında yürüyüş düzenledi.

İsrailli "Kadınlar Barışı Tesis Ediyor" hareketinin çağrısı üzerine Eriha'nın güneyindeki Ölü Deniz yakınlarında başlayan yürüyüşe katılan Uluslararası Barış Koalisyonu üyesi Filistinli kadın aktivist Hüda Ebu Arkub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşe, Filistinli ve İsrailli yaklaşık 7 bin kadının katıldığını belirtti.

Arkub, aralarındaki ortak paydanın çatışmaların durdurulması için çağrı yapmak, liderleri müzakere masasına oturmaya teşvik etmek ve anlaşmazlığı çözmek olduğunu söyledi.

İsrailli aktivist Rimi Diyamon da bir haftadan beri İsrail'de etkinlik ve yürüyüşler düzenlediklerini, bugün de Filistinli kadınlar ile birlikte "evet iki tarafın da kabul ettiği bir barış istiyoruz" demek için Batı Şeria'da bulunduklarını kaydetti.

Diyamon, kadınların bunu yapabileceğini ve savaşsız bir gelecek için bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Barışa evet, işgale yeter"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yürüyüşe gönderdiği mektupta, "İşgale bedel olarak kanımızı, çocuklarımızı ve göz yaşlarımızı veriyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmadan gerçekleşmeyecek olan gerçek barışa evet, işgale yeter demenin zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

Yürüyüşe katılanların bu akşam Kudüs'e ulaşması bekleniyor.