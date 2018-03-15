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Buradasınız : » » Filistinli ünlü müzik grubundan 'ABD karşıtı' şarkı

Filistinli ünlü müzik grubundan 'ABD karşıtı' şarkı

Filistinli "Le Trio Joubran" adlı müzik grubu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak yeni bir şarkı besteledi.

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Filistinli ünlü müzik grubundan ABD karşıtı şarkı

"Le Trio Joubran"ın resmi Facebook sayfasından yayımlanan yeni şarkının sözlerini Filistin meselesine verdiği destekle tanınan, Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi (BDS) üyesi İngiliz müzisyen Roger Waters seslendirdi. "Egemenliğin Yükselişi" ismini taşıyan şarkıda Waters, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Kızılderilinin Beyaz Adama Hutbesi" adlı eserinden bir bölüm okudu.

Derviş'in söz konusu şiirinde yerli Amerikalıların yaşadığı tecrübeler anlatılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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