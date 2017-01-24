Filistinli tutukluların ailelerinden protesto

İsrail'in Filistinli mahkumlara haksızlık ettiği ve İsrail hapishanelerindeki yakınlarının kısa sürede serbest bırakılmasını isteyen tutuklu aileleri yakınlarına ait fotoğraflarla Uluslararası Kızılhaç Örgütü binasının önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu.

Eyleme katılan Esir İşleri Yüksek Kurulu Koordinatörü Emin Şuman, yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin günlük hak ihlallerine maruz kaldığını belirtti.

Her hafta düzenledikleri gösterilerle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor

İhlallerin durdurulması ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep eden Şuman, uluslararası topluma hapishanelerde yaşanan hukuksuzlukları durdurması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

İsrail'in gerekçesiz tutuklamaları ve hapishanelerdeki keyfi uygulamalarını protesto eden Filistinliler, her hafta düzenledikleri gösterilerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.