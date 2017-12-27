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Buradasınız : » » Filistinli tutuklu yakınlarına saldıran İsrailli milletvekili Hazan'a takviye koruma

Filistinli tutuklu yakınlarına saldıran İsrailli milletvekili Hazan'a takviye koruma

İsrail Meclisi Knesset Koruma Birimi, Filistinli tutuklu yakınlarına "ırkçı" saldırıda bulunan Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı aldı.

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Filistinli tutuklu yakınlarına saldıran İsrailli milletvekili Hazana takviye koruma

Jerusalem Post gazetesinin Knesset'te görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup Milletvekili Hazan, 25 Aralık'ta Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, aracın içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti.

Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

Olayın ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü İsrail'i uyarmıştı.

Örgütten yapılan açıklamada "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denilmişti.

İsrailli milletvekili ve bazı gruplar, cezaevleri yakınlarında otobüsleri durdurarak, Batı Şeria'daki Filistinlilerin, tutuklu yakınlarını ziyaret etmesini engelliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: milletvekili Oren Hazan, Knesset Korumu Birimi, israil meclisi
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