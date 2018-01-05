Filistinli Temimi'nin kuzeni Nur serbest bırakıldı

Nur Naci et-Temimi'nin babası Naci et-Temimi, İsrail makamlarının kızını 5 bin şekel (bin 400 dolar) kefalet ödenmesinin ardından salıverdiğini belirtti.

Ahed et-Temimi'nin kuzeni kefaletle serbest bırakılacak

Naci, ayrıca kızının her hafta İsrail karakoluna giderek imza vereceğini ifade etti.

İsrail askerleri, 19 Aralık 2017'de "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada Nur'un bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.

Mahkeme, perşembe günkü duruşmada savcılığın itirazını reddederek Nur et-Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA